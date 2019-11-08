議員批支援就業措施不足　羅致光稱正考慮新紓困措施

反對修訂《逃犯條例》風波重創多個行業的發展，多名立法會議員關注政府在香港未來可能面對失業潮、以及經濟下行情況下，如何支援打工仔就業。議員又批評政府8月推出的「特別・愛增值」計劃提供的津貼過少。勞工及福利局局長羅致光透露，政府正考慮第4輪紓困措施，強調現時最重要是止暴制亂，重申因法例規定而沒法增加相關計劃的津貼金額。會上結果通過無約束力動議，包括促請政府擴大特別・愛增值」計劃，研究開放更多政府臨時職位等。

立法會人力事務委員會今(8日)召開會議，議員李慧琼指，反修例風波至今仍未停止，關注政府有否按失業情況推出不同措施。勞工界議員陸頌雄批評，「特別・愛增值」計劃只是「新嘅包裝紙去包裝(現有)再培訓計劃」，每月4000港元的津貼金額使用20多年前的標準，明顯過低，促請成立失業援助金。旅遊界議員姚思榮擔心，旅遊界會因新年的旅遊旺季過後而面臨倒閉潮，質疑計劃只為期數月，該局會如何跟進，建議該局提供交通、膳食等額外津貼。

羅致光指，政府在失業率未有上升時已推出紓困措施及相關計劃，而計劃初步安排為期6個月，會考慮是否延長。政府目前亦設交通津貼，會加強推廣相關資訊，又指歡迎社會討論計劃的津貼金額，強調在目前情況，「政府可以做嘅我哋都會做」。

羅又指，成立失業援助金等設立全新的制度，需時輪候到立法會進行討論，再待財委會撥款，「到2021年都未做到」，又提到「有富豪可以好快派錢，你試下叫佢去財務委員會去批先做得呀」，認為社會不應以此角度構思政府的行為。

另外，政府將於2022年推出為期3年的工傷復康先導計劃，為建造業工人提供私營診所或集團的復康服務。立法會議員梁耀忠關注，計劃只針對建築業，「其他行業點捱？工傷唔只係建造業」，促進當局縮短先導計劃的時間，盡快取得經驗，將計劃推展至其他行業。羅解釋，私人市場提供的復康服務供應不穩定，需時讓市場發展，不排除會按計劃反應再作調整。