租置計劃被批有管理缺陷　運房局料明年諮詢

立法會房屋事務委員會今早(8日)開會討論施政報告房屋政策。施政報告提出加快推售現時「租者置其屋」計劃下仍未出售的4.2萬個單位。運輸及房屋局局長陳帆指預計明年首季會展開諮詢。有委員則指租置計劃有管理缺陷。

陳帆表示，聽到社會上較多討論有3招，包括加快將遷出單位回收出售、檢視租置單位售價、以及提供誘因讓租戶遷出單位。他指出現時每年有1000個租置出租單位收回，另每年3000個單位獲購買，認為需求仍大。

委員梁耀忠指政府加快推租置貨尾，是為滿足公屋置業需求，但質疑為何不是全港做，認為現時做法是分化公屋居民。他又指政府當年推出計劃時聲稱會解決到管理問題，但現時並非如此，認為政府是自打嘴巴，「今日打倒昨日的我」。委員會副主席尹兆堅批評租置計劃下有管理缺陷，是人為問題。委員劉國勳指政府未有重推租置計劃，令不少公屋戶感失望，會上提出先將可租可買計劃屋邨納入出售計劃。

陳帆指明白公屋居民有置業訴求，公營房屋緊絀下，承認短期內不會重推，待供應量較有把握時，可以考慮再推展。

施政報告亦提出透過關愛基金在下個財政年度為低收入住戶發放2次「一次過生活津貼」，有委員質疑政府過往指「租金津貼」會推高租金及影響供應，質疑現時又打倒過往說法，亦有委員批評運房局與勞福局溝通不足，互相推卸，要求兩局共同研究租津租管對租金影響。

陳帆指今次以「現金津貼」形式推出，不限於交租，明年年底會完成恒常化研究，又指2014年已做過租津租管詳細研究，未來會與勞福局緊密合作。

會上委員鄭松泰指出日前在將軍澳尚德邨停車場墮下重傷的科技大學學生周梓樂不幸離世消息，同時不滿警方部月多次擅自進入屋苑及商場等私人地方。陳帆指對周同學離世感難過，祝願他安息，又指警隊天職是維護社會安全秩序，有責任及權限到該些地方執行任務。

另外，會前有多個團體會前到政府總部請願，包括要求「租金津貼」及「租務管制」需雙管齊下，以解決租金高昂問題。劏房戶馮女士指現時以4000港元租住一間90呎劏房，單位有鼠患、漏水等問題，要求政府盡快落實租金管制。