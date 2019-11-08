涉6.9立會衝突非法集結　5人准保釋禁足金鐘一帶

今年6月9日由民陣發起的反修例遊行結束後，有人當晚留守立法會。至凌晨時分，即遊行的「不反對通知書」失效後，有5名男子當場被捕，他們被控非法集結、襲警及阻差辦公等罪。案件今(8日)在東區法院提堂，被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後至明年1月3日，以便辯方索取法律意見及收取文件，各被告准以2000港元保釋，期間不得離港，每周到警署報到一次，及遵守禁足令，不得進入金鐘立法會一帶。

被告依次為戴安(22歲、學生)、溫鎮豪(29歲、電腦技術員)、吳浩榮(32歲、裝修工人)、陳均年(21歲、學生)、丘子樂(32歲、社工)，控罪指他們於今年6月10日，在金鐘立法會綜合大樓公眾入口1外連同其他人參與非法集結。丘另被控於同日，在上址連同其他人襲擊在正當執行職務的警員A。溫亦被控於同日，在上址故意阻撓在正當執行職務的高級督察B。

據知，當晚吳和陳曾搬動和堆疊鐵馬，而溫有拉扯警員的手。控辯雙方就警員名字可使用代號一事，有所爭議，控方指網絡上經常有「起底」警員資料，對警員及其家人造成影響，欲等待11月27日律政司就警員名字匿名的聆訊有結果，再作決定。