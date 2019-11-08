不滿食環取消年宵乾貨檔　網民發起舉辦民間年宵

食環署以保障市民為由，取消明年農曆年宵乾貨檔，有網民就自發舉辦民間年宵，提出「自己香港自己救，自己年宵自己搞」活動，自發租場舉辦年宵。據其Facebook專頁顯示，已經有逾160檔報名參加，大部分為乾貨攤位，其餘為小食及義賣攤檔。

Facebook專頁「租鋪」籌備民間年宵，計劃於明年1月17日至24日舉行「新年和你宵」，時間為中午12時至晚上10時進行。至於設立民間年宵原意，「租鋪」指能夠杯葛政府年宵，以減少政府庫房收入；繼而創立黃色經濟圈，形成投資、消費、盈利和再投資到新項目的循環。

現時「租鋪」正招募「濕貨攤位」、「乾貨攤位」和「快餐攤位」對象，銷售懷舊物品、食品、皮革、香港品牌產品、集體回憶物品、文具、玩具。

「租鋪」發言人Steve表示，早1至2個月前就已經有民間年宵的構思，但現時未能透露地點，但預計會在室內場地舉行，料能提供120至240個攤檔，暫定租金最低為5000港元，現已有超過200檔檔主會表明競投檔位。他指民間年宵主要用意是減少政府壟斷，所有策劃會由民間做起。

至於貨品種類方面，Steve亦表示會審視貨品種類。若有警察強行進入場所，主辦方已有聘請保安隊，而且該處為私人場所，保安方面會相對較好。