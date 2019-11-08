小學男師涉30年前狎5女生　8項非禮罪成還押候刑

西貢一間小學的男教師被指於30年前在校內非禮5名女生，涉嫌藉故叫她們到教師桌，伸手入她們校裙摸大腿、臀部甚至私處。涉事男教師否認9項非禮罪，今(8日)在區院被裁定其中8項非禮罪成，還押至下月18日，待索閱事主的創傷報告再行量刑。

56歲被告麥龍兒被控於1988至94年間，先後非禮X、Y、Z、A及B五名女事主。法官接納5名事主皆誠實可靠，被告亦曾承認叫學生前來教師桌處問功課，此支持事主的說法。雖事主指稱被告非禮她們的地方在教室，走廊處或會有人經過，但法庭認為事主的說法非固有地不可能，認為被告若看見有人經過可即時停手，且事主站於被告的右邊，途經課室的人亦未必會留意被告的舉動。

而被告雖曾指與學生嬉戲時，有時會以書本或簿拍學生臀部，但他傳召一名曾任教的學生出庭作供時，卻指他會用手拍學生臀部，法官認為此反映被告就與學生身體接觸的證供上不盡不實。法官指被告乃有意圖觸摸事主，非意外碰觸，且帶有侵犯意圖，裁定被告其中8項非禮罪成。

而其中一項有關A的指控，因A未能着墨於其中一事件發生的時間，在疑點利益歸予被告下，裁定被告該項非禮罪名不成立。