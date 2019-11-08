每日一片：網友報料建功　車主錦田尋失車「人車並獲」

愛車之人一旦痛失愛驅，一定想盡辦法尋回。有電單車主近日愛驅被偷走，於是選擇在網上尋車，結果網友發功報料，熱心提供消息，最終車主在元朗錦田與偷車賊狹路相逢，最終「人車並獲」。

失車車主昨日(7日)在Facebook群組「香港鐵騎館(吹水區)」發貼文，講述其電單車被偷走，又提供失車資料，網友得悉後，紛紛提供相關資料，車主於是聯同一班車友根據資料，駕車在元朗一帶兜截，下午2時半，一眾人在錦田發現失車蹤影。根據車Cam所見，當時電單車正從小路駛出，向車主的私家車迎頭駛至，車主一眼認出自己的電單車，迅速駛至電單車車頭，將其截停。期間電單車上一名南亞裔男子疑見事敗，隨即棄車逃走，結果車主聯同友人立即上前，將其撲低擒住。

車主事後在網上報喜，又感謝一眾網友協助，網民亦恭喜車主成功尋回失車，「車友好團結」、「堅呀，有勇有謀」。

警方發言人指，警方上述時間接獲一名姓葉24歲男子報警，聲稱電單車被偷走，並在錦田公路尋回失車及懷疑偷車男子。事件中警方拘捕33歲巴基斯坦籍男子，他涉嫌未經授權擅自取用運輸工具、未有第三者保險及無牌駕駛等被捕。