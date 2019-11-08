人人暢道效率低　港府加碼為公共屋邨建升降機

屢被批評效率極低的「人人暢道通行」計劃推行至今逾7年，第一階段仍有工程未完成，惟港府繼推出擴展、第二及第三階段計劃後，又再宣布加碼推出特別計劃。新計劃專責為租者置其屋計劃屋邨、可租可買計劃屋邨及已拆售非住宅物業的公用地方行人通道加建升降機。路政署未來數月與相關部門擬定安排，料明年起諮詢區議會，2021年進行可行性研究。

運輸及房屋局與路政署今(8日)向立法會交通事務委員會交文件，匯報「人人暢道通行」計劃進度。文件提到該局及路政署與房屋署討論後決定推展一個特別計劃，為39個租置屋邨、3個可租可買屋邨及98條已拆售非住宅物業(包括商場及停車場)的公用地方行人道路加建升降機。該等屋邨需獲有關業權人士同意，署方會適時與相關人士商討，確保在不涉收地之下，該署有通行權進行相關工程。

不過，計劃仍然積存大量工程未完成。根據該署資料，政府2012年推出的第一階段計劃中的145個項目，至今仍有32個仍施工中；擴展計劃下的57個優先項目仍有17個正施工或斟測中；2016年推出的第二階段計劃中的45個項目，16個正施工，29個仍勘測或設計。去年宣布的第三階段計劃，料為128條行人通道加建升降機，該署指今年第三季已陸續展開相關斟測工程。計劃料在下個財政年度申請6.1億港元工程費用。