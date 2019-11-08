修例風波：衞署健康資訊　認催淚煙持續影響人身心　

反修例衝突持續近5個月，警方在示威現場發放數千個催淚彈，衞生防護中心至昨日(7日)才上載供公眾參閱的催淚煙健康資訊，並於文中承認，有研究指催淚煙可對人類生理和心理健康有持續的影響，特別在兒童、長者、患呼吸系統疾病或有敏感情況的人士等；而對人體健康影響視乎多種因素，例如催淚煙內具體化學成分、所暴露時間和劑量、暴露途徑、個人健康狀況，及暴露時所處環境等。

文中指，催淚煙是驅散人羣的裝備，很多化學物可用作催淚煙。接觸催淚煙後一般可出現眼睛和其他黏膜有刺痛及灼熱感覺、流眼水、流涎、流鼻水、胸悶、頭痛、惡心、皮膚有灼熱感覺及紅斑等徵狀，通常接觸後短時間內消失。市民應盡快離開有催淚煙的地方，皮膚接觸後應用大量清水和肥皂徹底清洗，並更換受污染衣物，眼睛不適可用大量清水或生理鹽水沖洗。在室內應關閉所有門窗及空調，及可用濕布封上門窗隙罅。

醫院管理局毒理學專家建議，媽媽接觸催淚氣體後1至2小時應避免母乳餵哺，建議時間視乎暴露於化學物質及因暴露時距離增加而有稀釋結果而定，她們接觸嬰兒或餵哺前應更換衣服及徹底清洗頭髮和皮膚，避免嬰兒有機會接觸催淚氣體殘留物。

中心建議，市民應戴上口罩、橡膠手套、膠圍裙等，及盡量用一次性清潔物品清潔家居催淚煙殘留物，一般可使用肥皂水浸濕的布抹清潔表面殘留物，不應用熱水以免令殘留物蒸發，也要避免重新揚起殘留微粒，故不應使用高壓水槍及掃把等工具，亦不應使用電風扇。