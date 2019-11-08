修例風波：警指周梓樂墮樓前獨自徘徊車場 否認曾推他

日前在將軍澳尚德邨停車場墮樓的22歲科大生周梓樂，延至今早(8日)不治，其死因引起外界揣測。警方今午舉行簡報會。東九龍總區高級警司(行動)傅逸婷表示，警方對該年輕人的家人予深切慰問，案件已由東九龍總區重案組接手調查，會深入調查經過，建議召開死因庭。

她指11月3日晚上10時半，尚德邨停車場有人聚集，警11時06分曾派員入該停車場巡邏，11時20分離開停車場，翌日(4日)凌晨1時04分警方第二次進入該停車場，以驅散向警員高空擲物的示威者，在停車場二樓有消防員急救，才知事件發生。

東九龍總區刑事總部警司(行動)胡家欣表示，消防確認3日當晚11時54分，死者獨自離開居所。4日凌晨0時26分，死者步行進入尚德邨停車場。凌晨0時23分，有人在附近堵路。0時26分至1時期間，斷斷續續觀察到死者獨自徘徊該停車場。0時41分警方施放催淚彈。消防0時55分接獲警鐘誤鳴而進入該停車場。

凌晨1時，附近屋苑閉路電視顯示，死者經天橋步行往富康花園，1分鐘後經天橋返回該停車場。1時02分見死者獨自在停車場2樓，經車道行到3樓。1時05分，消防被市民通知有人從高處墮下，就發現死者身處倒臥位置。

傅逸婷表示，有指警方追捕死者，推倒死者以致令他墮下，警方聲明絕無此事。警方留意到網民號召今晚及周末為事件舉行集會，亦有非常偏激的網上言論，警方呼籲各方冷靜。

消防處助理救護總長梁國禮指，救護車1時11分前往尚德邨停車場2樓，但兩度遇上車輛阻礙，最終救護員帶同裝備前往現場，1時半到達周的位置，當時消防員正處理傷者，有義務急救員在場，救護員隨即接手處理，於1時41分將他送往伊利沙伯醫院。

伊利沙伯醫院發言人對病人離世深表難過，向死者家屬致以深切慰問，並將個案轉交死因裁判官跟進。