財會通過九龍灣站建天橋撥款　提早完會

立法會財務委員會今(8日)舉行會議，繼續審議涉款逾1.7億港元的近九龍灣站B出口的行人天橋，最終以不記名方式獲得通過。另外會議原訂晚上7時結束，但主席陳健波稱有消息指市面情況較緊張而提早完會。

議員柯創盛認同項目有實際需要，因九龍灣站現時兩條天橋於繁忙時間逼爆，非繁忙時間亦只能慢行，項目更可配合計劃於2021年啟用的東九龍文化中心起分流作用。議員何啟明指，日後由九龍灣港鐵站前往東九龍文化中心將會是災難，現時工程需要將現有建築物改裝，亦要避免進行封路，故工程難度較一般高，相信造價因而提高。

議員郭家麒認為天橋值得興建，但希望考慮增加天橋的承載量，他指天橋只是45米長、6米寬，造價逾1.7億港元，批評官員對逾億工程已麻木，就如港珠澳大橋的造價高昂，但行車量低，認為做法不妥，冀政府不要「離地」。

路政署署長陳派明表示，興建該天橋其中一個難度是橫跨觀塘道，亦要維持現有天橋開放，所以要先改道令觀塘道於日間維持三線行車，減少對交通影響，且要配合東九龍文化中心的興建，所以今次的興建難度較一般行人天橋為高。