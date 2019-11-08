發展商再申洞梓建屋　教大憂交通無法負荷毀環境

教育大學再度向城市規劃委員會提交意見書，反對發展商申請改劃大埔洞梓綠化地為住宅項目。教大今日(8日)表示，日前就改變洞梓規劃進行校內諮詢，顯示師生對項目造成的交通負荷及環境滋擾表示關注，明言洞梓綠化地具有生態及保育價值，一旦更改土地用途，往後發展將對自然環境造成無可挽救的破壞。

該幅綠化地皮位於教大旁，由發展商會德豐持有。申請地盤面積為83,226平方米，包括私人房屋發展及資助房屋發展，擬建600伙資助房屋單位及1002伙私人住宅。發展商曾於2017年申請改劃建屋，並指有意將部分單位發展作首置盤用途，惟遭教大反對，向城規會提交意見書，反對將綠化帶改劃為住宅項目。

發展商近月為此發展計劃再闖城規會，教大再次去信城規會反對。教大發言人表示，項目除了徹底改變綠化帶性質和土地用途，更憂慮「先破壞，後建設」的做法，會對其他發展商發出錯誤信息，明言改劃綠化帶會破壞環境，又指發展項目的高度和密度會破壞景觀，與周邊的環境不協調。

發言人又指教大過去十年一直關注洞梓綠化地的不當使用，並多次去信投訴反映，並對於有關當局仍未能採取有效所需行動，制止這些持續不當及非法活動，例如傾倒泥頭及廢物、車輛停泊及維修工場以及興建懷疑未經授權的搭建物等，感到遺憾。