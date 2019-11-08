政Whats噏：內會主席仍未選出　泛民拉布擺陳維安上枱

立法會復會將近一個月，但內務委員會就仲係繼續處於膠着狀態，莫講話要選正、副主席，連埋今日(8日)共開咗5次會都仲未進入到選舉答問環節。泛民主派議員繼續喺會上拉布，雖然立法會秘書長陳維安冇出席會議，但唔係度也中槍，繼續被擺上枱。喺會上多次拉布嘅泛民議員郭家麒，仲鬧爆陳維安係失蹤人士添，其後會議仲因為陳而一度暫停。唔知繼陳維安之後，嚟緊仲有咩立法會職員被擺上枱呢？

泛民喺內會上拉布已經唔係新鮮事，喺早幾次嘅會議上，有唔少泛民議員提出行政管理委員會（行管會）嘅事務，因為內會正、副主席係行管會當然成員，唔少議員都未掌握到行管會嘅運作，所以希望陳維安可以出席會議，為議員提供資訊。

內會上，泛民議員陳淑莊就繼續提到陳維安過去都有列席內會特別會議嘅事，之後郭家麒就燒埋立法會主席梁君彥嘅處事手法，認為內會主席有份出任代主席，陳維安應該列席會議，提供有關主席主持大會嘅指引。其後泛民議員許智峯都幫口，認為陳維安缺席會議係不合理，仲提出希望主席可以暫停會議，直到請到陳維安現身先繼續會議。

唔知係咪睇唔過眼，建制派議員張國鈞就形容陳維安係補習老師，覺得唔應該喺答問環節前為所有候選人補習，做法就好似變成立法會訓練班咁，令每個候選人都用同一個答案去回應。佢仲話，冇人預計到答問環節會有咩問題，候選人應該要自己預備好點回應。

不過，泛民議員就覺得唔需要補習，郭家麒仲批評陳係失蹤人士、成日唔肯開工嘅職員。佢認為陳喺憲制上應該要服務議員，有責任喺會上提供足夠資訊，甚至批評建制派包庇陳，令陳主客不分、作威作福缺席會議。負責主持會議嘅郭榮鏗決定暫停會議，仲同陳維安見面，問吓佢出唔出席會議，仲引述陳話因為冇行管會授權，所以唔會出席會議。其實陳都唔係第一次解釋，但無論點解釋，相信都班泛民都唔會聽得入耳喇。