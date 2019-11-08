修例風波：涉阻法案會開會　朱凱廸被捕及6議員預約拘捕

7名泛民主派立法會議員涉觸犯俗稱「特權法」的《立法會（權力及特權）條例》，今晚(8日)被捕或被預約拘捕。據了解，議會陣線議員朱凱廸今晚在寓所樓下被警察拘捕，另外6名議員，包括人民力量陳志全、區諾軒、公民黨郭家麒、新民主同盟范國威、民主黨林卓廷和街工梁耀忠等，今晚亦分別收到警察預約拘捕電話，將於明日（9日）不同時間到灣仔警署接受預約拘捕。

朱凱廸的Facebook專頁指，朱涉嫌於5月11日在另一建制派議員石禮謙主持的《逃犯條例》法案委員會上，觸犯《立法會（權力及特權）條例》第19條，即干預議員、立法會人員或證人執行職責或作證。林卓廷則在Facebook表示，警方曾上門欲拘捕他，但他不在家，林叫警方明早10時到立法會拘捕他。此外，陳志全、梁耀忠及郭家麒將分別於明午及傍晚到灣仔警署接受預約拘捕。

資料顯示，《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」，建制派一方由最資深議員石禮謙主持會議，數名泛民議員通宵留守會議室「霸房」，當建制派當日集體抵達會議室時，遭到大批泛民議員包圍。石進入會議室，並使用無線咪高峰宣布會議開始後，引發泛民議員不滿並上前包圍，朱凱廸等人一度站在桌上及上前阻止，場面混亂，會議被迫腰斬。