修例風波：多區示威警開真槍放催淚彈　將軍澳示威者運磚

【01：20】防暴警在彌敦道與豉油街交界施放催淚彈後撒退，示威者再湧至該帶街道集結。

【01：10】防暴警於彌敦道與豉油街交界舉黑旗，警告示威者將會使用催淚煙，隨即施放3枚催淚彈，驅散示威者。

【00：50】港鐵將軍澳站有一個閘口被拉開，內裡一地水漬。

【00：40】示威者於大埔太和路近大埔超級城對開馬路縱火，地面出現多處火頭，火光熊熊。

【00：30】示威者闖進將軍澳Popcorn商場大肆破壞，扑爆多間店舖大門玻璃入內搗亂，當中包括連鎖餅店及連鎖零食專賣店，並放火焚燒店內物品。

【00:28】將軍澳有穿着黑衣的示威者，準備好磚頭、石塊、滅火筒及單車等雜物，疑似「備戰」。

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在將軍澳尚德邨停車場墮樓的科大生周梓樂早上(8日)證實不治，當晚有多場悼念活動。在事發現場的尚德停車場，入夜後有多逾千人擺放鮮花、蠟燭悼念。此外，有市民在觀塘海濱公園舉行基督教追思會。500多人參加，主持人帶領眾人為死者默哀，有人攜帶鮮花出席，現場不時傳出哭泣聲。港鐵太子站出口亦有人擺放鮮花蠟燭。

其後，多區先後出現有人用雜物堵路及縱火，其中在旺角有逾百人走出亞皆老街及彌敦道交界馬路，有人破壞港鐵旺角站出口標誌。旺角有商舖被破壞，港鐵旺角站關閉。現場消息指，有一名警員在油麻地向天開一槍。

沙田區有黑衣人行出大涌橋路，在沙田圍路設路障，防暴警察到場。沙田第一城附近馬路有人放火燒雜物。

將軍澳唐明街及唐俊街交界有人以圍欄堵路，有電箱起火爆炸，冒出滾滾濃煙。此外，有人以水馬及雪糕筒等在屯門公路近屯門鄉事會路築路障，防暴警察曾舉橙旗警告，另有人在屯門市廣場通過輕鐵站的天橋縱火，消防到場灌救，有至少兩名示威者被捕。在銅鑼灣怡和街，有人以索帶綁起雜物堵路。

另外，警方在荃灣大河道天橋一帶，施放催淚煙驅散在場人士。港鐵則表示有人在荃灣站大堂擲汽油彈，港鐵收車後要檢查及復修設施，才可評估明早(9日)能否投入服務。在天水圍區，有示威者向天水圍警署投擲燃燒彈，警方施放多枚催淚彈驅散。另有示威者在太和路用雜物堵路。