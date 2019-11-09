東方日報A1：科大生周梓樂死訊掀示威　促徹查真相

在將軍澳尚德邨停車場墮樓重傷的科技大學男學生周梓樂，留醫五日後，延至昨晨不治，享年廿二歲。大好青年驟然撒手人寰，引起各界同悲，全港多區由昨午起至晚上都有市民自發集會及遊行示威悼念周同學。科大校長史維昨主持畢業禮期間為周梓樂離世拭淚，並向師生發信要求政府獨立調查周梓樂死因，又設網站呼籲公眾提供與案件有關證據。警方表示，會建議召開死因庭徹查事件。

墮樓致頭部重創的周梓樂，連日來在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。昨晨八時十五分，周梓樂的外公到病房探望外孫，半小時後周梓樂的姑媽亦現身病房，眾人神情凝重。其後，伊利沙伯醫院證實周梓樂於昨早八時零九分離世。據了解，病人因為無法維持血壓，心臟停頓，在搶救無效後逝世。伊院發言人表示，對周梓樂離世深表難過，向其家屬致以深切慰問，並將個案轉交死因裁判官跟進，而為尊重家屬意願，院方不作其他補充。

周梓樂終年廿二歲，生前就讀科大計算機及科學系二年級，並為科大投球隊隊員。周梓樂於本月四日凌晨一時許被發現倒臥在尚德邨停車場二樓平台，頭部受重創，現場留下大攤鮮血，即場接受救護員初步急救後送往伊利沙伯醫院搶救，據悉他留院期間最少做過兩次大手術，包括在顱骨開洞及切除其部分右腦顳葉，引流右腦積血，以及在其左腦鑽孔，引流左腦積血。

周梓樂入院搶救翌日，一度傳出消息指他出現腦幹死亡迹象，但未達到需做腦幹死亡測試，期間周的多名親屬、校友及大批市民連日來不停到醫院探望及為周打氣，有人在病房為他祈禱，亦有人即場摺紙鶴為他祈福，市民留下的打氣字條貼滿病房外牆壁，砌成一幅「連儂牆」。

周梓樂死訊傳出一刻，科大正舉辦畢業禮，科大校長史維暫停典禮並向在場人士宣布周梓樂離世，期間史維的語氣一度哽咽，他要求眾人為周梓樂默哀一分鐘，而他在默哀時頻頻用手巾拭淚。及後史維決定提早結束畢業禮以便趕往醫院慰問死者家屬。科大稍後亦宣布，取消昨午另一場畢業禮，並同時取消昨日下午的課堂和一切活動。

史維昨傍晚去信師生，明確要求對周梓樂的死因進行徹底和獨立的調查，他特別提到當晚救護車被警車擋住，救護人員需徒步往現場，導致救援行動延遲了二十分鐘。他稱，科大要求各方，尤其是警方澄清，如果沒有可以接受的解釋，他們都會很憤怒。

科大亦將建立一個網站接受公眾提交與案有關的證據，同時呼籲大家表達哀悼時要保持冷靜。史維說，全校都對周梓樂離世感到十分難過，他們將永遠懷念周，並向其家人致以最深切慰問，一起度過這個艱難的時刻，並提供所有必要的支持和協助。

警方昨午臨時再召開記者會交代事件時，表明建議召開死因庭調查事件，又指會了解警方當晚在附近進行的驅散行動會否與周梓樂墮樓一事有關，若發現警方需為事件負責，將如實向死因裁判官匯報。政府發言人表示，對周梓樂離世深感難過和惋惜，並對他的家人致以深切慰問，又指警方重案組正全力調查，以期找出事件始末。

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