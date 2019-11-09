東網透視：滑板塗鴉夜青本領　職前訓練變謀生技能

「邊青」或「夜青」即使擁有一身好本領，但多因欠缺自信及不擅溝通，未必懂得發展所長。有慈善團體推出「緣‧天團」街頭藝術文化職前訓練項目，招募元朗、天水圍及屯門等新界西青年，參與街舞、說唱、塗鴉及滑板4個範疇的培訓與發展，將興趣強化為謀生能力，投身表演行業，與社會重新連結起來。

20歲的Jacky自小沉默寡言，曾被同窗欺凌，中四退學後成為「夜青」，每晚都流連街頭數小時。他並非無所事事，而是醉心於練習滑板花式動作，會花費長達1年時間來苦練一個動作。他自學滑板8年，期間受盡冷眼及奚落，熱愛的運動被指斥難以賺錢，更曾被老師誤會「好曳」的人才在街頭玩滑板，以罰留堂來阻撓他參加比賽。

年紀小小的他滑板技術精湛，已有數名徒弟。他現加入職前訓練項目，將滑板視為工作目標：「滑板下年會成為奧運項目，預計可以帶起熱潮，希望以後可以做到滑板教練！」他說，媽媽曾抗拒他練習滑板，後來得悉他用心努力後，態度漸漸軟化，現在十分支持他。

塗鴉是典型的街頭文化藝術，29歲學員Mike表示，畫畫可代替言辭表達他對社會百態的感受，例如繪畫一隻獅子反映社會弱肉強食，他會將不同的想法或故事拼湊成一幅畫作，有時需要數個月才能完成，希望日後從事塗鴉裝飾工作。他認為，港人生活節奏急促，欠缺時間欣賞手繪藝術品，冀大眾可以更正面的態度看待及欣賞塗鴉藝術品。

文化動力慈善基金項目發展主任方曉龍表示，Jacky和Mike心地善良，因欠缺自信及不善交際而被標籤為「邊青」及壞孩子，他們欠缺的是社會支援及一個就業機會，期望透過職前訓練項目，令他們重新與社會連結起來，學會以「非主流」的技藝糊口。

今次項目由領展資助，費用全免，學員需要完成3階段的職前培訓課程，學習統籌表演活動的方法，包括事前策劃及預算、舞台的燈光或音響設備操作方法、後期製作及宣傳等。學員再分成小隊獨立籌備及完成社區表演活動，明年底全體學員會共同策劃畢業表演活動。