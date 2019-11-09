探射燈：律政司甩轆頻頻　拉人變放人

日前警方搗破一個懷疑軍火庫，但提訊期間，辯方發現律政司人員打錯字。

律政司民望屢「墊司底」，與近年頻頻出錯不無關係，甚至出現「警察拉人，司法放人」的荒謬場景。

日前警方搗破一個懷疑軍火庫，在單位內檢獲逾100個汽油彈，事後4男1女同被控一項管有爆炸品罪，但本周一提訊期間，辯方發現律政司在控罪書及同意檢控同意書上，打錯其中一名被告的姓名，中、英文的控罪亦不同。控方承認是律政司人員手民之誤，最後被告獲撤回控罪，當庭釋放，但步出法院即被警方再帶走。

涉及佔旺事件的審訊，律政司更被揭連續甩轆漏招。2014年11月底，大批執達主任到旺角佔領區，欲執行高院頒發的禁制令清場，惟部分佔領人士拒絕離開，最終由警方介入，共有37人被控刑事藐視法庭，分兩批處理。2015年，律政司因無交排期通知書，令原先法庭批出的訴訟許可失效；去年3月，該案開再審，有被告代表律師指律政司再度技術出錯。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強直言，警方自社會動盪至今，拘捕人數已經多達數千人，但檢控率奇低，「好似檢控得全部嘅百分之十幾，就算警方拉得再多人，阻嚇性都係不足。」他表示律政司與團隊應加快檢控，否則只會令政府工作變得「雷聲大、雨點小」。

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