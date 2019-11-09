探射燈：禁制令虛發　黑暴續違法

政府對反修例風波仍束手無策，早前律政司向高等法院申請頒發臨時禁制令，禁止在網上發布煽動暴力言論未見成效，惟煽動襲警或四出破壞的貼文仍湧現網上討論區。同時，有關起底行為的禁制令亦已頒發，警務人員及親屬個人資料卻仍於網上流傳。立法會議員認為，禁制令初期雖有阻嚇作用，但未有效執法，變相縱容違法行為。

網上討論區不難發現有網民描述投擲汽油彈及縱火，且圖文並茂教路製作及使用燃燒彈，更寫下「目標：政府建築物（文物除外）」。上月底律政司申請頒發臨時禁制令，禁止任何人在網上及其他平台，發布言論煽動他人使用或威脅用暴力傷人或損毀財物。但網上有關言論仍未見平息，部分言論是反話貼文，有人稱「啲警察件衫畀鏹水腐蝕到爛晒……大家真係唔好再用啦好嗎？」但貼文下方卻補充如何調製出更具殺傷力的腐蝕性液體。

同時，即時通訊軟件中有群組過去數月不斷公開警務人員及其親屬的個人資料，群組有逾20萬成員。雖然高院日前已頒布有關禁制任何人使用、發布、傳達或披露警務人員及其家屬等的個人資料的臨時禁制令，但情況明顯更猖狂，更有人留言「求其ＸＸ幾個都冇個無辜」。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑形容，禁制令是「姿態大於實行」，他解釋技術執行上面對很大困難，因部分網站寄存服務並非在香港，海外公司卻未有責任要合作執法。他解釋以往警方申請到法庭手令後，會向平台查問目標使用者的網絡通訊地址，再透過互聯網公司找到目標位置，惟現時用戶普遍使用假名，又可隱藏自己電話，連網絡通訊地址亦可造假。

執業大律師陸偉雄認為，就網上發布煽動他人傷人及起底等行為，現時已有法列規管，禁制令只是令人更加注意個人行為。至於若有人以說反話形式煽動他人傷人或損毀財物，陸坦言相關執法具一定難度，因難以判別網民是否在說反話。

立法會議員陳恒鑌坦言，禁制令來得太遲，初期有一定阻嚇作用，惟未見一套有效的執法機制，不排除有人根本無懼禁制令，促請當局切實執行並且絕不能手軟，否則只會縱容違法行為。

警方發言人指，有關禁止在網上發布煽動暴力言論的臨時禁制令，至今未有人被捕。律政司發言人則指相關案件的司法程序仍在進行中，現階段不適宜作具體評論，但發言人指違反禁制令會構成藐視法庭，警方將作出適當跟進。

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