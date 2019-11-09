Dr.東：糖尿病年輕化　中醫療法重身體平衡

本港糖尿病有年輕化趨勢，有中醫師分析，該症以前被稱為「富貴病」，意即富裕人家因其飲食習慣和生活水平高才會患病，但今天此症已趨平民化及普及化。預防糖尿病之道，中醫認為應從日常飲食、運動及生活習慣着手，減少個人壓力，適量運動及休息，避免情緒經常大起大跌而令身體分泌失調。至於中醫治療糖尿病的方法，則會以用藥、針炙、按穴、刮痧及刺絡放血等方式，調節人體失衡。

基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師羅健雄表示，糖尿病的主要成因涉及個人身體及根基的稟賦不足、飲食失節、情志失調及勞欲過度等，有不少患者是生活缺乏規律，暴飲暴食，或喜食甜點，熬夜又缺少運動。患者發病時會出現多飲、多食、多尿、形體消瘦，又或尿有甜味的症狀。

他建議患者除了求診和定時服藥外，應做好自我生活管理，如改變飲食習慣，培養良好的生活規律，減少及避免工作壓力，切忌情緒經常大起大跌，以免令身體內分泌失調，工餘時間作適量運動，作息方面則「唔好捱夜，一般10點左右就寢最好，早睡早起」。

談到糖尿病治療，中醫一般會先評估患者身體狀況，然後通過中藥、針炙、按穴、刮痧及刺絡放血等方式，協助患者調節身體。中醫還有食療之法，羅醫師表示，患者可選擇進食秋葵、苦瓜、西芹、杞子和黑木耳等，避免朱古力和汽水等油膩及濃味的食物。雖然坊間有指，食用南瓜有助減低血糖，但羅健雄認為，南瓜屬甜及較多澱粉質，而且南瓜有不同品種，一般人難以掌握其甜度，不建議此食品。

羅醫師又介紹用枸杞子、菊花和丹參煲成杞菊丹參茶預防糖尿病，上述原材料加入保暖杯，以沸水焗30分鐘飲用，就可達到補益肝腎，袪瘀明目；若想健脾益氣，養陰潤肺就可以太子參、北沙參、白朮、陳皮及瘦豬肉，再倒進1.5升沸水鍋內，煲約1小時就可。

基督教聯合那打素社康服務將於本月15日舉行免費健康講座，由中醫、西醫及營養學方面分享防治糖尿病方法，並提供血糖檢測等，如欲查詢詳情可致電2172 0721。

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