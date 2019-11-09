網民熱話：寧捱催淚煙　小巴司機為$13車資唔閂門

搵食艱難，不過為區區$13，又會去到幾盡？近日旺角有小巴司機以車中仍有一個空位為由，懶理催淚煙瀰漫車廂，不肯閂門。一名正義女乘客見狀出手，願意多付該座位的$13車資，讓整車人免受催淚煙折磨。同車乘客不禁慨嘆：「$13見到兩種人￼￼！」

網民GiGi Ng‎於Facebook群組「香港人連儂牆」發布貼文指，本周日(3日)凌晨，收工到旺角搭小巴，當時距小巴約100米處，警方正進行清場行動，並發射催淚彈，很快催淚煙便波及小巴。有乘客見狀向司機表示：「師傅！你會唔會考慮閂門呢￼？」對方一口回絕：「梗係唔會啦，我唔使上客啊！￼」但當時車上只剩一個空位，乘客繼續勸說：「催淚彈吹到埋嚟㗎喎￼！」誰知司機仍然堅持要上滿客才閂門開車。就在此時，一位正義的「肥姐姐」乘客霸氣說：「￼司機，你開車啦，剩番嗰個位嘅錢我畀！」對方才願意開車，但仍要求「咁你依家畀咗錢我先啦！」

貼文引起網民熱烈討論，有網民怒斥司機自私：「依家呢啲時勢仲可以咁自私！」有人則稱司機不應拖累乘客：「你想聞TG（催淚煙）都唔使全車人陪你。」也有人嘲諷司機：「下次同佢講走冷氣，應該會即刻閂門。」不過有人持不同看法：「始終小巴司機要油錢、車租成本，要早開車其實乘客分擔個成本好合理」，但隨即有人反擊：「一日佢走幾多轉呀？」

網民有話說：

Miu Chan：呢個小巴佬好可悲，為咗$13

Roy Chan：小巴佬認為有tg都係乘客食，同自己無關

Fanny Naman：係咪大家一齊落車罷搭呀？

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