修例風波：公聽會逾半人反對立禁蒙面法　保安局指有需要

立法會《禁止蒙面規例》小組委員會今日(9日)舉行約8個小時的公聽會，聽取147名公眾人士及團體代表對《禁蒙面法》立法的意見，在首節的公眾發言中，逾60%人均表示反對《禁蒙面法》立法。

其中反對立法的教育專業人員協會副會長田方澤表示，《禁蒙面法》無可能止暴制亂，而立法後的局勢亦未有緩和的迹象，他稱有老師和學生即使生病亦不敢戴上口罩，質疑政府立法將白色恐怖滲入校園，未有解決原有問題之餘，更引出另一問題冤枉教育界「教壞細路」，田方澤認為，徹查政府無視民意和警暴問題才是止暴制亂的有效方法。

贊成立法的市民張寧說，《禁蒙面法》是值得採用的法例，止暴制亂需要整個社會共同努力才可做到，大家應對香港的獨立司法制度有信心，他認為立法不會影響正常的集會活動，反而對參與和平示威活動的參與者有更多的保障，只會對少數的極端暴力分子構成影響，盼大家支持立法。

在第二節的公眾發言中，香港專業及資深行政人員協會發言人梁廣灝對政府實施《禁蒙面法》表示支持。梁稱，相同的規例在西方多個國家亦有實行，並指刑罰相對較高，目的是避免激進示威者透過蒙面逃避法律責任，而香港目前連串的暴力示威行動已嚴重破壞社會秩序及公眾安全和法治精神，情況若持續將令香港和市民付出沉重代價。梁認為市民的言論和集會自由應基於和平、理性的原則，故政府訂立該規例是為了止暴制亂，而非剝奪市民享有的《基本法》和人權法所保障的權利。

保安局副局長區志光表示，有見於4個多月進行的公眾活動均以暴力告終，亦持續升溫，導致超過1100人在示威衝突中受傷，政府不可再容許暴力事件發生，加上情況已嚴重危害公共安全，為確保社會盡快回復安定，因此有立法的需要。他期望立法後可減少示威者誤以為蒙面進行違法行為毋須負上法律責任的假象，希望示威者可認清違法後果，不要以身試法，斷送前途。

另外，會上亦有不少人關注到為何《禁蒙面法》容許警員執法時蒙面而不允許示威者蒙面等問題。區志光解釋指，為避免警員吸入催淚煙和防止有人襲擊警員，故容許警員在執法時蒙面。

議員郭家麒批評，造成目前亂局的始作俑者是特區政府和特首林鄭月娥，他問區志光會否就數月以來造成的傷害，代表政府向今天前來發言的市民和團體道歉；議員邵家輝則認為，立法對止暴制亂有一定的幫助，皆因立法後參與示威的人數明顯大減，故同意其必要性。

區志光未回答便被打斷發言，郭家麒要求委員會主席黃定光讓區回答，黃定光指他不能控制區是否道歉的決定，反而他要控制時間，讓其他議員發言。