修例風波：指律政司用字不清晰　學者憂港成「禁制令之都」

香港大學法律系教授張善喻在電台節目就法院於1個多月內，4度頒下臨時禁制令，當中涵蓋的範圍既廣泛，且行文用字亦不清晰，對言論自由可能構成影響，亦擔心香港會成「禁制令之都」。

張指出，最近律政司以公眾利益守護者身份向法庭申請的臨時禁制令，都是在沒有答辯人可以提出相反或全面的法律觀點的情況下，由法官即日作出，所涵蓋的範圍非常廣泛，行文用字不清晰，亦令人無所適從。針對披露警員及其家屬資料的禁制令，除了禁止披露個人資料的行為外，任何恐嚇、騷擾、威脅、煩擾警員及其配偶或家屬也屬違法，但「煩擾」一字卻無法律含意，並不違反現行任何民事或刑事法律。

張舉例指，若有人將一些警員在近距離以胡椒噴霧噴射和平示威者或記者的相片發布，會否被視為「煩擾」有關警務人員，因而違反禁制令。張又認為，另一項針對在互聯網的平台或媒介鼓吹暴力言論的禁制令也同樣用了含糊不清的字眼，其中禁制令包括在互聯網故意發布任何促進(Promote)、鼓勵(Encourage)，煽動使用或威脅使用暴力的材料或訊息。

她質疑何謂「促進」或「鼓勵」：「例如某一集團的高層說了些令某些人非常反感的言論，而有人用圖文並茂的方法在網上凸顯該言論，最後引致該集團的餐廳遭受破壞，這是否構成『促進』或『鼓勵』了暴力？若是，到底是原本說話的人應負責還是在網上傳播訊息的人？」