女子涉將軍澳禁錮警員兼蒙面被控　辯方投訴不知受害警身份

兩名隸屬秀茂坪警區的便裝警務人員，上月13日在將軍澳唐俊街對開懷疑被人識穿身份後遇襲，並報稱其中一警的伸縮警棍和手機被人搶走。兩名涉案男女劉文全(24歲)及林芷瑩(29歲)事後一同被控非法囚禁他人，以及在身處非法集結時使用蒙面物品兩罪；男被告另被控暴動及有意圖而導致他人身體受嚴重傷害，女被告則被另控非法集結。有關案件再多一名女子被起訴，今(9日)於觀塘法院提堂。

21歲被告盧嘉欣，為香港專業教育學院學生，她被控非法集結、身處非法集結使用蒙面物品，以及非法囚禁他人3罪，暫時毋須答辯，獲保釋至明年1月7日到東區法院再提堂，等候警方進一步調查。

控罪指，被告被控於10月13日，在將軍澳唐俊街和唐德街一帶，連同其他身份不詳人士，非法集結並非法及損害性地囚禁一名便裝警員X，對他造成不利，並違反其意願而將他禁錮；身處非法集結時，無合法權限或合理辯解而使用相當可能阻止識辨身份的蒙面物品，即一個耳掛式口罩。

控方指，押後期間要翻查閉路電視紀錄外，還要調查被告的電話及八達通紀錄，不排除有其他疑犯。

法庭批准被告以現金5000港元保釋外出，期間不准離港並要守宵禁令。辯方律師投訴不知道受害警員身份，主任裁判官錢禮批評控方做法：「受害人是誰都不知道，叫被告如何抗辯，況且將『X』這個字放上控罪書前，你們不是要先得到批准嗎？」

另外，一名34歲無業漢林耀庭，涉嫌於11月8日晚上，於銅鑼灣崇光百貨門外襲擊警員魯君樑而被控襲警罪，同樣毋須答辯，控方申請押後至明年1月7日等候律政司法律意見。押後期間被告獲准以現金1000港元保釋外出，亦不准離港及要守宵禁令。據悉，涉案警員當晚被磗掟中，被告被指涉案被捕。