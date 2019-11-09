每日一片：的哥燈位逆線爬頭　司機擋路懲戒

排隊等候是美德，打尖行為確實令人討厭。今日(9日)有正在揸車的網民在馬路上就遇上心急的士司機，對方在燈位前，為快人一步，竟選擇越線企圖爬頭，網民睇唔過眼下，決定採取行動，將車駛至的士前阻擋其前進，此舉雖惹來對方「舉中指」對待，但就贏回網民讚賞：「做得好！」

事主Sfire Titi C Siufung將片段上載Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」，事主同時貼文稱：「個個排隊等綠燈，佢咁逆線插上嚟，我係擺明頂佢嘅。」事主最後更補充，「佢事後舉中指表示嬲嬲，已做到我想要嘅效果」。

現場是秀茂坪樂華邨對出，該處屬雙線雙程行車，車輛都要「跟隊」行駛。事發於今日早上約11時半，據車Cam片所見，事主在奐華樓對出交通燈位等候時，對行線一架的士突然逆線駛至，越過多架車輛後，企圖爬頭。事主眼見對方「無規無矩」，當轉燈後隨即行動，駛前停在的士前，的士在無路可走下，惟有等其他車輛駛走才開車。

不少網民大讚事主「為民除害」，「世界級靚頂」，不過亦有人認為教訓屬「小兒科」，「頂得未夠絕，頂到佢倒後先至盡」、更建議「1823送多份禮物畀佢仲好」。亦有熟悉現場路面的網民指類似場面司空見慣，「呢度經常都係咁，因為小巴成日喺度落客，後面嗰啲又唔理，一嘢隊出嚟！」