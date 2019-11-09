修例風波：領展再發CCTV片段　疑似周梓樂停車場獨自徘徊

22歲科大男生周梓樂本周一(4日)凌晨於將軍澳尚德停車場3樓墮下到2樓身亡，尚德停車場業主領展今日(9日)再公開多段位於2樓的閉路電視片段，拍攝時間由本月3日晚11時30分至4日凌晨2時。當中有片段拍攝到一名穿黑衣短褲黑鞋、戴帽及口罩揹背囊疑似是周的人，出事前20分鐘左右在2樓停車場近唐明街一端獨自徘徊。

根據近尚德商場的閉路電視鏡頭C21片段顯示，一名與周衣着類似的人於4日凌晨零時38分出現在鏡頭前，以正常步速獨自徘徊，隨後離開畫面；隨後兩分鐘、即零時40分，同一片段則拍攝到，有一班人在停車場近尚德商場處的方向拉消防喉。

至零時45分，片段顯示大批人突然向商場的相反方向奔跑，隨後經過的人紛紛需要掩鼻，有僅穿白衣的女士疑似因沒有口罩，而扯高衣領遮掩口鼻，相信當時警方正在附近施放催淚煙驅散示威者。

與此同時，在另一段照向唐明街的閉路電視鏡頭C29片段顯示，零時47分及零時49分都見到同一人行經停車場2樓，期間提起右手疑在使用手機。至零時52分，另一個近尚德商場的C20片段則影到一班年輕人折返，並不斷將雪糕筒及沙石，搬往近唐俊街十字路口的2樓平台處。

至當日凌晨1時，靠近發現周梓樂位置的一個鏡頭C28片段，則影到多人從商場方向急步往寶康路奔跑。隨後凌晨1時05分兩名消防進入停車場，往周倒臥的方向走去。綜合多段影片，在本月3日晚11時30分至4日凌晨2時期間，防暴警察曾於當日凌晨1時17分進入停車場。