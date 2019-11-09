修例風波：警對科大生言論矛盾　民記轟貓哭老鼠

民間記者會今午(9日)就香港科技大學學生周梓樂逝世及昨日各區情況舉行第25次記者會，主題為「梓樂枉死 真相未明」、「警謊濫暴 謀殺港人」。發言人指儘管昨日荃灣裁判法院周遭範圍遭縱火，但會貫徹不割席立場，指此舉非洩憤，是令政府知道三權分立，司法獨立的大原則，現時選民登記冊無法查核等情況，令人擔心司法的獨立性。

發言人續指，昨日警方在沒有生命危險的情況下再開實彈，更有前線警員就周同學逝世事件表達喜悅，與警方記者會深表遺憾的言語前後不一，是「貓哭老鼠」。昨夜更有警員辱罵救護員「垃圾」，向救護車旁發催淚彈，再度妨礙救援工作，周同學更疑被延誤治療達20分鐘，批評不救治等於謀殺。

警方宣稱會調查周的事件，但屬「自己人查自己人 」，皆因裁判官根據警方蒐證的資料作判決。發言人鼓勵港人參與下周一(11日)大三罷行動及今晚6時的悼念晚會。

發言人又提及，立法會議員何君堯早前被人用刀刺傷，他並非首位受襲議員，政府卻首度有回應，可見政府是雙重標準，而近日拘捕多名民主派議員，明顯是打壓。