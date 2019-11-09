每日2000病人候器官移植　陳肇始鼓勵支持器官捐贈

今日(9日)是器官捐贈日，同時是香港腎臟移植五十周年。有機構聯同港府部門舉辦關於器官捐贈的活動，以鼓勵大眾支持器官捐贈，將愛傳遞，以延續生命。現時每天超過2000名病人正等候器官移植，但所獲捐出的器官數目少，希望大眾能伸出援手，救助身邊等待器官移植的人。

醫管局數據顯示，截至今年6月30日，本港共2711人正輪候器官或組織捐贈，當中有2300多人輪候腎臟，64人輪候肝臟，56人輪候心臟等，但今年截至6月，只有共21宗由遺體及活體捐贈的腎臟，共18宗由遺體及活體捐贈的肝臟，心臟捐贈更只有2宗。

食物及衞生局局長陳肇始表示，現時每天超過2000名病人正等候器官移植，她曾在八十年代在瑪麗醫院兒科深切治療部工作，以前未有肝臟移植手術，她看到病童得到肝病都十分可憐，直至九十年代才出現移植手術，終於能為這些病人帶來曙光。現時央器官捐贈名冊已有超過31萬人次登記，認為登記數字仍有待上升。

衞生署署長陳漢儀表示，本港在醫務衛生署年代已開始進行器官捐贈推廣，到2008年衛生署正式推出中央器官捐贈登記名冊，自此市民毋須將捐贈卡隨身攜帶，現時港府為加強宣傳器官捐贈，會在入境處，智能身分證換領中心等地方設立攤位，讓市民得知器官捐贈的訊息。