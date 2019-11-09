家長對教育制度失望　港生赴外國升學趨年輕化

香港不少家庭送子女到外國升學，期望子女發展更好。美國國際寄宿學校協會(TABS)今日(9日)在金鐘舉行博覽會，吸引不少家長帶同子女參觀索取資料。國際項目總監Michael Shaver指，今次有20間寄宿學校參展，來自美國、加拿大及瑞士等地，約有40個家庭到場參觀，本地家庭佔八成，而準備到外國升學的子女亦有年輕化趨勢，外地升學學費及住宿費每年約需4萬至6萬美元(即約31.3萬至46.9萬港元)。

港人黃先生帶13歲兒子一起到博覽會，他說數年前已計劃送兒子到外國讀書，最近香港局勢緊張，送子女赴外國留學的意欲更強，故特意前來了解相關資訊。他形容香港教育制度「唔open，太limited」，不滿母語教學及普教中等政策，希望子女求學階段能自由發展，發掘個人所長。

李太一家三口連逛了好幾個攤位，她說兒子今年11歲，打算送他到外國讀高中，她承認不想兒子在香港升學要面對考DSE的壓力，批評香港教育制度太重成績，令學生變成「考試機器」，課外活動也不是真心培養個人興趣；此外教師資源不足，往往一名教師要負責40多名學生的教育，與外國小班教學有很大差異，她又坦言通識科和中文科的考試制度不完善：「死亡之科呢個名聽到都驚」。