政Whats噏：房屋問題大　張炳良話唔好視政府出招為奇迹

香港房屋問題一直都係歷屆政府老大難問題，到今屆嘅運輸及房屋局局長陳帆都係束手無策。運房局前局長張炳良雖然已離開政府呢個熱廚房，不過依然不時分享佢對政府政策嘅睇法。張今日(9日)出席一個有關房屋問題嘅論壇時，就細數自己曾經諗過用以解決香港樓價過高問題嘅方法，又提到坊間有關重推租務管制等建議。不過張對種種建議都似乎有啲保留，好似樣樣都好難做咁，仲話︰「唔應該視政府出嘅招數係奇迹」。聽佢咁講，市民都唔使旨意政府有咩招數，可以令房屋問題有起色喇。

政府之前已經將公私營房屋比例由六四比改為七三比，不過外界就質疑點解唔可以倣效新加坡嘅八二比。張炳良今日出席論壇時就話，唔可以將香港同新加坡直接比較，因為香港唔似舊時嘅新加坡由零開始發展，所以港府推出政策時要平衡唔同持份者嘅利益。至於外界質疑點解政府推出樓市「辣招」、加徵印花稅後樓價依然冇回落，張竟然話，政府出招只係為咗令樓價唔好升得咁快咋，令樓價跌番落合理水平並唔係佢哋嘅目標喎。

香港人唔止買樓貴，租樓亦都要捱貴租。唔少政黨都有提倡政府重推租務管制。不過張就話，社會對重推租務管制反應兩極，貿貿然推出嘅話，只會引來好多嘅爭論。對於有與會者提出應該參考上世紀嘅公務員合作社建屋模式，避開高地價問題，以增加市民負擔得起嘅住宅數目。張就話，要重建相關項目時，始終都係避唔開地價問題喎。

張炳良講到好似樣樣政策都難以實行咁，政府咪乜都唔使做﹖佢就忽然戀殖、緬懷過去，話港英政府時期，佢自己都有份參與有關中央公積金嘅討論，當年嘅港英政府原本想再進一步推行老年退休金計劃，但係就引來社會上唔少嘅反對聲音，最後都要改為推行強積金計劃。佢仲話︰「政府唔應該被視為翹埋雙手，但亦都唔應該視政府出嘅招數係奇迹。」唔知道張係咪由嗰陣開始學識唔出招就唔會出錯招呢個道理，所以在任時就索性闊佬懶理呢﹖