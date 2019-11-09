撥58億元為離島渡輪換新船　陳帆稱可降排放量達80%

施政報告宣布斥資約13億港元補貼14條離島渡輪航線營運5年，未來10年，更會斥資58億港元為11條離島渡輪航線更換47艘新環保船。運輸及房屋局局長陳帆解釋，該14條航線每日服務近6.5萬人次，若無政府財政支援，料營運商會在下個牌照期錄得10%至超過90%不等的嚴重虧損，須分別加價超過10%至1倍才能維持收支平衡。根據以往經驗，在政府資助下，有關航線票價加幅由30%大幅減至約4%。

陳帆今(9日)發表網誌，指離島渡輪服務是不可或缺的公共交通服務，但相關服務一直存在經營困難，加上近日的社會事件又影響客量，經營已陷入成本不斷上漲的困局。他表示，自2011年起，政府為6條主要離島渡輪航線提供特別協助措施，未來會把措施擴展至其他8條航線。他表示，期望航線營辦商在長期虧蝕下仍能經營航線是不切實際的想法，而將加價壓力全數轉嫁乘客，亦非長久之策，故政府向相關航線提供特別協助措施。

陳續稱，現時有11條離島渡輪航線的船隊船齡平均超過20年，有些更接近40年，為長遠利益着想，政府將資助有關航線增購約47艘新船，以取代現有船隊內52艘船。他稱，新船將使用較輕身的鋁或碳纖維物料，與現時物料相比，可有效將氮氧化物的排放量降低達80%。