寶田及石籬　全港僅餘兩條中轉屋邨

中轉房屋主要是為受天災或港府清拆行動影響，在臨時收容中心住滿三個月、通過「無家可歸評審」及符合公屋申請資格的人士，在輪候公屋期間提供的中轉居所。房屋委員會以中轉屋需求下跌為由，於二○一六年一月清拆元朗朗邊中轉房屋興建公營房屋，令本港現存的中轉屋邨僅餘葵青石籬邨及屯門寶田邨。

當有市民因當局清拆行動致無家可歸並有臨時住宿需要，他們可於港府部門轉介入住寶田臨時收容中心。若他們在該臨時收容中心住上三個月及通過「無家可歸評審」，符合公屋申請資格準則，包括入息限額、資產限額，以及無擁有住宅物業的規定，便可獲安排入住寶田中轉房屋，等候入住公屋。

惟葵青石籬邨因設施殘舊而出現電力供應及供水水壓不足問題，房委會決定只有由社會福利署推薦，而基於社會或健康理由需住在市區的人士，才會獲考慮安排入住石籬中轉房屋，否則均會獲安排居於寶田中轉房屋。

屯門寶田邨共九幢樓宇為中轉房屋用途設計，於二○○○年入伙，單位面積只介乎八十七至三百零二平方呎。房屋委員會二○○四年起將寶田邨部分單位改裝為標準公屋單位編配給輪候冊申請者，形成現時該屋邨結合中轉屋與公屋單位。