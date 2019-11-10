牆塊剝落險擊中幼女　苦主轟：間屋唔係人住

石籬中轉屋重建無期，日久失修不斷剝落石屎嚇煞居民！有住戶苦訴現居石籬中轉屋低層單位廚房突然剝落如三十吋電視螢幕或成人枕頭般大小、約十公斤重的石塊，家中幼童及長者險擊中，令全家陷入恐懼之中，「唔知幾時又跌石屎落嚟，驚到唔敢瞓覺！」該住戶狠批中轉屋單位既殘舊又危險，「間屋唔係人住！」

原本租住天台屋的沈女士一家三口現居於石籬中轉屋第十座，曾經更改公屋選區的她已輪候公屋近七年仍未上樓。沈女士憶述上月三日在家與家人晚膳，五歲女兒如廁後步入客廳，廁所位置就傳來一聲巨響，原來一塊大石突然從天花塌下，碎石四濺，天花隨即露出多支生锈鋼筋，十分危險。

沈憶述當時嚇得與女兒相擁而哭，女兒事發後更害怕得不敢步入廁所。沈女士慨嘆今次家人避過一劫純屬好彩，「今次好彩到要去拜神，但唔知幾時又塌石！」，直言渴望盡快獲安排上公屋，與家人離開此恐怖單位，「呢種屋畀人住死得人多！」沈女士又指事發後即時通知保安，對方前來拍照取證後，多等四天才有工程人員上門清理。除今次塌石位置，沈女士說客廳及廁所天花均滿是裂縫，有時房署派員到來小修小補，「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，無助解決破舊單位的安全隱患。

房屋署回應指，涉事物業服務辨事處接獲住戶反映有單位剝落石屎後，即派員檢查，並於上月中旬完成維修。辨事處會密切留意樓宇狀況，並適時跟進。涉事住戶的公屋申請在更改選區後尚未到達編配次序，故仍需耐心等待。