東方日報A1：石籬中轉屋塌石屎　政府唔修千人焗住危樓

房屋署不負責任，任由約一千七百名石籬中轉屋住戶活於危牆之下！樓齡逾五十年的石籬中轉房屋設施殘舊不堪，石屎嚴重剝落威脅生命，有單位天花曾塌下面積大如枕頭的石屎塊。房屋署表明因不符成本效益而拒絕投資保養該中轉房屋，更強調該大廈若不做大型維修就無法持續使用到二○二二年以後，早前曾經透露在二0二0年開始調遷，但最近不單沒明確交代清拆重建時間表，卻仍繼續有入住個案。多名立法會議員及區議員炮轟房署態度散漫，「拖字訣」處理「殘到變危樓」的中轉屋，多年未肯全面檢討中轉屋政策，要求「唔好再得把口！」

葵青石籬二邨第十座及第十一座屬於中轉房屋，建於一九六○年代，共有一千九百二十八個單位。根據房委會紀錄，過去三年石籬中轉屋的平均空置率為百分之七十，即至今仍然有五七十八個單位仍有住戶，以每單位居住三人為計，即現時約一千七百多人居於該中轉房，在過去三個年度亦有約四十宗新入住的個案。

房委會表示，於二○一五年曾經為上述兩座大廈全面結構勘察，發現如不大規模的結構修葺或鞏固工程，大廈不能持續保存到二○二二年以後。於是房委會在一七年表示，鑑於上述樓宇狀況每況愈下， 繼續保養並不符成本效益， 故探討把石籬中轉屋連同毗鄰的前石籬天主教小學用地，透過放寬地積比率，有望興建一千一百個公營房屋單位；同時假設給予住戶約兩年遷出通知期， 即有關調遷及重建工作會在明年內或之前展開。

不過，該中轉房屋經常設施損壞，石屎飛墮就因為房委會不再投資維修而任由住戶活在危機中。葵青區議員林紹輝狠批房署多年來對於石籬中轉屋「話拆又唔拆」，明知單位日久失修至爛天花又塌石屎，另一邊廂卻繼續安排新住戶入伙， 「有危險又唔復修，又冇清楚講畀住戶聽有隱患，仲叫人入住！」林又指目前距離所謂遷出通知期不足兩個月，惟房署仍未正式公布具體重建時間表，令住戶無所適從。

立法會議員柯創盛直指入住中轉屋的住戶大多是基層人士，終獲「瓦遮頭」卻面對單位屢塌石屎等苦況，無疑令生活環境雪上加霜。加上公屋供應長期短缺，中轉屋戶輪候公屋時間勢將延長，令他們於殘破單位備受安全威脅的時間更長。柯形容現況是個困局，既有必要保留位於市區的石籬中轉屋，為有需要人士在輪候公屋期間提供居所，但該中轉屋卻十分殘舊。他批評當局至少十年未全面檢討整個中轉屋政策，敦促當局盡快為此成立專責工作小組，檢討長遠中轉屋的功能、角色、選址及未來去向等問題，協助基層紓困。

林紹輝是葵青石籬北選區現任區議員，他已報名參加本月舉行的區議會選舉，同區候選人還有袁潤洪。柯創盛為觀塘廣德選區的現任區議員，亦已報名角逐連任，同區候選人則有譚得志。