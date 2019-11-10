我有正能量：真人圖書　細聽長期病患的故事

常言道︰「開卷有益。」讀書除可增廣見聞，亦能了解不同人對事物的見解；當真人化作「書本」講述自己故事，更可與「讀者」打開心窗坦誠對話。香港有慈善機構日前舉辦「同行故事館」社區教育話動，邀請長期病患者及家屬向大學生分享自身經歷，希望加深公眾對長期病患者的認識。

香港復康會透過不同病人自助組織，共邀得8位真人圖書作分享。活動除有圖書分享外，亦加入講解及小組討論等環節，望深化參加者的感受。患腦癇症多年的真人圖書健生感嘆，大眾對腦癇症仍有歧視，即便腦癇症已正名多年，但仍有不少人會將病名誤稱為「癲癇症」。

他直言求學時期曾因身體狀況而被同儕欺凌，亦聽聞有小偷趁患者發作失去意識時將其洗劫一空。健生最希望透過公開自身經歷，為社會上同類病人發聲。

「無一種方式可以令所有人完全明白你，但你可以將自己嘅經歷，講畀每一個人知。」另一位真人圖書嘉敏是罕見病患者，四肢、視力及聽力機能均出現衰退情況，至今仍未找出病因。她憶述4年前一次上落樓梯時，忽然雙腳乏力，自此便要面對身體退化的現實。她曾經歷過迷惘和無助的時刻，但最後決定勇敢面對，更希望可以藉此機會，加深大眾對罕見病的了解，同時將希望帶給每一位聽眾，「佢哋話見到我嘅努力，令佢哋都唔能夠講一句放棄。」

「唔同睇書，係第一次聽到長期病患者用第一身角度講自己經歷。」首次參加真人圖書館活動的教育大學學生Sharon坦言對分享感到震撼，希望未來能夠運用自己的專業知識，幫助有特殊教育需要的學童。另一位教育大學學生Holly亦表示，活動令她對不同類型的特殊教育需要有更深切的理解，亦令她反思以往對長期病患者的過分關心是否合適。

香港復康會註冊社工梁安怡表示，活動是社區教育的一部分，公眾缺乏機會接觸長期病患者，透過活動能促進雙方溝通。

「同行故事館」是賽馬會自助組織發展計劃的項目之一，由香港復康會接受賽馬會慈善信託基金捐助舉辦，主要目的是為病人自助組織提供協助，及提高其對社會的影響力。現時香港共有300多個病人自助組織，香港復康會賽馬會自助組織發展計劃項目經理楊翠芝表示，病人自助組織在病患的康復路上十分重要，能為病患及照顧者提供情感支援，惟初成立的組織往往因為缺乏經驗和網絡，難以對外推廣。

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