探射燈：社區服務市場化　團體憂推高價格

社區服務一直供不應求，政府有意向復康界推出社區照顧服務券，讓殘疾人士有選擇的同時，亦可增加服務提供者數量。但關注組織表示，長者社區服務券的經驗反映目前市場仍舊供不應求，又擔心推行措施會加重殘疾人士經濟負擔，建議政府投放資源。

2013年起，政府開始以長者社區照顧服務券形式向合資格的長者直接提供資助，讓他們選擇適合個人需要的社區照顧服務組合；近年有意以相同模式在復康界推行。服務券本着「能者多付」的原則，負擔能力較低的可獲政府較多的資助，政府會根據殘疾人士及同住家人的收入釐定可獲津貼的金額。

關注家居照顧服務大聯盟組織幹事張美怡指，根據長者社區照顧服務券經驗，用戶最多要承擔約40%費用。張指，現時殘疾人士毋須要作資產審查，憂慮實施服務券後，服務價格會上漲，「專業嘅復康服務其實都幾貴，我哋依家嘅物理治療收費係大約50蚊1個鐘，實施之後可能會加到幾百蚊。」她反對政府把社區服務市場化，認為政府應投放資源做好社區服務，「社區服務欠人手、欠土地，政府逼住將服務推向市場化，以依家NGO（非政府組織）嘅人手，加埋私人市場都未必可以解決問題。」

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