探射燈：僱主呃聘用津貼　殘疾被用完即棄

勞工處為聘用傷殘人士的公司提供津貼，但不少公司卻對殘疾僱員「用完即棄」。

殘疾人士就業困難，勞工處以「就業展才能計劃」資助僱主僱用殘疾人士，但有社工斥有不少僱主「用完即棄」，在津貼期過後即解僱員工，建議政府訂立長遠措施改善問題。

勞工處展能就業科透過向僱主發放津貼，鼓勵聘用殘疾求職人士，更在2018年提高最高津貼至5.1萬元，又把津貼期由8個月延長至9個月。但有殘疾人士透露，透過計劃受聘，津貼期過後即被辭退，又指有僱主不斷聘請殘疾員工後又解僱，涉騙取津貼。社工盧浩元直斥，殘疾員工「用完即棄」情況普遍，形容是「我識嘅10個有9個都係」，「僱主請殘疾人士都係為咗津貼，佢哋既有觀念覺得殘疾人士嘅生產力同競爭力無健全人士咁好，所以請佢哋只係攞津貼嘅一個方法。」

根據勞工處今年向立法會呈交的文件，計劃下大部分終止合約個案涉及殘疾僱員自行離職，僱主解僱只屬小部分。盧卻笑言並非事實，「僱主通常會寫低合約期，佢唔續約就當係員工自己離職。」他又指要投訴僱主歧視的門檻高、舉證困難，平機會難以處理。他建議政府把現時較短期的津貼改為長期的稅務優惠，提倡實施就業配額制，同時教育僱主扭轉舊有觀念。

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