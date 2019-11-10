探射燈：檢討傷津拖10年　斷足工人一殼淚

社會福利署就有關傷殘津貼的審批檢討拖10年，但關注團體批評仍無大改善。

申訴專員公署2009年發表報告，狠批社會福利署審批傷殘津貼多宗罪，當中包括評審準則與工作能力有關是有違原意；惟社署檢討拖10年。多年前工傷喪失小腿的事主，需靠義肢行路及失去工作，傷津申領過程困難重重。直至今年傷津審批才刪除與工作有關的評估，但有關注團體批評「傷殘」定義仍無大改善，且過於狹窄，忽略傷殘人士實際需要。

2007年因工傷導致右小腿喪失的李誠良，因當年傷津與工作能力掛鈎，如喪失雙腳功能才合乎資格，他雖然意外後失去工作，又難搵工，卻不獲批傷津申請，遂於2010年告上法庭。法庭雖判他敗訴，法官卻指出社署審批傷津機制存在缺陷。李堅持追討當年不批給的傷津，指意外後與妻子只靠綜援維生，曾去信平機會及申訴專員等求助，卻不得要領。

申訴專員公署2009年已就社署審批傷津發表調查報告，指出評審的「醫療評估表格」上有關「喪失100%賺取收入能力」有違原意。當年社署承諾檢討及跟進，但至2016年才完成檢討工作，其中一項是修訂「醫療評估表格」，以表明傷津的申領資格與工作能力無關，但經修訂的「醫療評估表格」在10年後，即今年6月才正式採用。

堅毅忍者‧障殘人士國際互助協會總幹事王素琴批評，社署改革傷津制度拖拉多年，效率備受質疑，令人失望。她更指社署仍未改善對「傷殘」的定義，甚至只停留於肢體傷殘上。她認為如長期病患者、器官衰竭人士及精神病患者等同樣應符合資格。王又指現時2港元交通優惠計劃亦與傷津掛鈎，傷津門檻高，部分傷殘人士難以受惠，窒礙出行。

一直跟進李誠良個案的前立法會議員王國興亦指，若李誠良以修訂後的方法評估，有機會獲發傷津，惟社署改善審批標準步伐太緩慢；他亦批評社署發放傷津「太孤寒」。

社署發言人補充，傷津是公共福利，是一項毋須供款和不設經濟審查的現金津貼，醫療評估由衞生署或醫管局醫生進行。現時普通傷殘津貼的每月金額為1770港元，高額傷殘津貼的每月金額則為普通傷殘津貼雙倍，2018至2019年度領取個案約14.6萬人。

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