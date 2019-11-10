修例風波：港鐵晚上10時收車　輕鐵705線暫停

港鐵表示，雖然多個車站現時仍有不少早前被破壞設施有待復修，但經港鐵員工努力，各項設施的復修進度已有改善。不過，考慮到周末晚上的風險較平日高，經與相關政府部門進行風險評估後，今天(10日)港鐵各線(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士服務將於晚上10時結束。

港鐵會因應實際情況實施客流管理措施或作出車務調動。車站的無障礙設施也可能受到嚴重破壞而暫停使用。港鐵會繼續評估風險狀況，並有可能因應風險增加或再有鐵路設施被破壞而縮短服務時間。

輕鐵：

• 由於設施受到破壞，輕鐵服務今天調整如下：

• 705線暫停服務

• 751線、761P線維持11至20分鐘一班

機場快綫：

- 機場快綫自頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

- 因應政府及香港機場管理局要求，為配合機場實施的進出管制措施，機場快綫服務於今天晚上10時起調整如下：

• 來往香港站至機場站的列車服務約每10分鐘一班車，不停九龍站、青衣站、博覽館站

• 香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘

• 九龍站的市區預辦登機服務今天將於晚上9時起暫停

- 由晚上10時起，機場快綫香港站會實施人流管理安排，所有機場快綫乘客需要經過車站地面層指定通道，才能前往月台層乘車，現場會有港鐵職員協助乘客。因應機場實施的保安要求，港鐵人員會協助機場保安及機管局人員於該處(地面層)協助乘客檢查是否持有有效機票或登機證等文件。