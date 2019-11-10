網民熱話：棍波兼P牌係炸彈？女司機標語獲讚夠老實

馬路炸彈有好多種，到底邊種最得人驚？近日有人在私家車車尾擋風玻璃位置，貼上警告標語，自稱女司機、P牌兼棍波車，告戒其他道路使用者行車時切忌跟車太貼。不少網民大讚女司機夠誠實，戲謔稱：「寫埋『假日』，前後左右都唔會有車」。

網民Kenneth Mak於Facebook群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」上載一張圖片，圖片中一輛停泊街頭，掛上P牌的私家車竟貼上「嚇人」標語，標語寫上「棍波車+P牌女司機」、「唔好跟貼」，並以一個微笑的Emoji作結尾，似乎想溫馨提示其他人多加留意，切勿「埋身」。可是並不是每個人都感覺得到其善意，目擊者不禁表示：「好恐怖。」

網民形容標語屬「核彈級」驚嚇，「萬聖節過咗，唔好拎出嚟嚇人啦」，「個心都離一離。」亦有人欣賞女司機夠誠實，「誠實是美德」，不過認為女司機未必屬「炸彈級」，「女仔識揸棍波一定唔係炸彈！」

網民有話說

Foloyo Fan：個笑哈哈好恐怖

Ming Yeung：錯不在司機，錯在畀佢Pass嗰個

JoSeaya Chau：我車尾貼咗「女屍機，生人勿近」

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：