修例風波：涉違特權法拒警預約拘捕　林卓廷堅守立法會

《逃犯條例》修訂草案未撤回前，負責審議的法案委員會一度「鬧雙胞」，今年5月11日的會議中，7名泛民主派立法會議員涉妨礙議員開會而違反《立法會(權力及特權)條例》，上周五晚(8日)分別被捕或預約拘捕，其中6名被捕議員將於明日(11日)提堂。不過，有份涉案的議員林卓廷至今仍未被拘捕，他昨晚(9日)通宵留守立法會，並表明不會如期赴警署接受預約拘捕。

林今早(10日)發表聲明指，警方昨晚未有到立法會拘捕他，反而今早7時20分有警員再到他位於沙田住所搜捕不果，再致電要求他離開立法會大樓作出拘捕，但他拒絕。

他在聲明中指，政府及保皇黨無視民意強烈反彈，硬推惡法出賣香港，民主派議員力抗惡法為「應有之義」。及後香港人團結力量終拉倒惡法，政府不單不緩解由此引起的政治浩劫，反利用警隊進行秋後算帳，濫捕濫告指出問題的民主派議員，「民主派告7個，仲多過721案6名被告」，實在荒謬。為抗議警方繼續為虎作倀，林將堅持留守「案發位置」立法會大樓內等待被捕，並促請警方切勿再騷擾他的家人。