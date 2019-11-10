氣候變化致水資源流失　政府正落實控水策略

今屆會議有逾1000名來自世界各地的知名水務專家、學者參與。(黃偉綸網誌)

第8屆國際水協亞太地區會議及展覽早前在灣仔會議展覽中心舉行，超過30個國家及地區的專家和代表出席會議，就水資源政策及管理、智慧供水、可持續發展、氣候變化等議題交流意見。負責籌備國際會議的組委會主席、水務署副署長周世威指，面對氣候變化對降雨量帶來更嚴峻的情況，政府必須作好準備，正積極落實「全面水資源管理策略」，控制用水需求增長，並制訂措施應對氣候變化所帶來的極端情況，例如完善管理供水管網，減少用水流失。

發展局局長黃偉綸發表網誌指今屆國際水協亞太地區會議，主題為「以智慧擴建穩健的水資源，以科技創造韌性的水環境」，香港作為今次會議的東道主，迎來超過1000名來自世界各地的知名水務專家、學者等分享不同城市在發展水資源方面的經驗。

全球已醒覺到氣候變化帶來的影響，必須採取行動。組委會副主席、渠務署副署長麥嘉為指，與會者就極端天氣導致洪水及海潮上升、全球人口增長導致水需求及污水處理量上升，以及地下水運用等重要課題進行討論，探討解決方案，期望會議可讓業界、專家產生協同效應，啟發創新思維。