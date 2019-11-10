修例風波：科大校園被毀明續停課　邀專家查內地生被私了

科技大學男學生周梓樂墮樓死亡事件引發連串衝突。科大表示上周五(8日)校園遭到大規模惡意破壞，多處地方受到損毀及大面積塗污，由於復修需時，明日(11日)的課堂將繼續取消，各學院稍後會公布補課安排。校方將協助警方就今次刑事毀壞案件進行調查，並保留追究責任。

另外，科大有內地生在上周三(6日)的校長公開論壇中被指在現場打人，其後被多名在場人士「私了」。校方今(10日)向全校師生發出一封由校長史維及首席副校長倪明選等人署名的信件，指對校內暴力及襲擊事件不能容忍，予以強烈譴責，會邀請校外專家協助查明事件，一旦證明有科大生參與該次暴力，會作出紀律處分及懲處，而無論施暴者是否科大生，學校都會作出法律行動。

有報道指，科大逾百名教員聯署去信校長，要求嚴懲有內地生在校內公然被毆一事。東網獲得一封由科大校方向全校發出的信件，形容該次事件屬刻意及不能接受的襲擊行為，重申不能容忍任何暴力行為在校內發生，校方首要是查出施暴者並予以懲戒。信件亦指，明白學生擔心公開論壇的安全問題，校方會檢視有關安全措施是否足夠。