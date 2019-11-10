修例風波：民記發言人嘲警自查最大笑話　倡獨立查科大生墮樓

反對修訂《逃犯條例》風波未完，其中科技大學男生周梓樂早前在將軍澳示威衝突期間墮樓數日後不治。民間記者會發言人今午(10日)在一論壇節目上表示，針對周同學死亡一事而成立獨立調查是理所當然，又提到警方在6月12日濫捕、未有就7月21日西鐵元朗站白衣人無差別打人，及8月31日太子站發生的事件提供清晰交代，認為獨立調查不應只針對單一事件。

發言人又指，警方的公信力已跌至零，再加上前言不對後語，質疑在球證、球員和裁判都是自己人下，如何讓警方自己查自己，更形容屬最大笑話。他亦批評，政府至今未有釋出善意，對於有警員日前的「開香檳慶祝」言論僅只是訓斥處理，未有向公眾道歉，做法未能說服公眾，無法解決社會亂局。

立法會議員鄭松泰則認為，政府已進入管治失效情況，已經沒有任何認受性和公信力可言，又指政府並非由人民選出，所作的行為只為其暴行塗脂抹粉，認為沒有制度改革，做甚麼也是沒有意思。他又認為，如各大專院校校長有社會責任，應早於6月初挺身而出，悲劇便不會接二連三地發生，不應在700多名大專院校學生被捕後才發聲，形容科大校長史維的做法只是贖罪。

不過，教聯會會長黃均瑜則指，鄭的言論是加溫，而自己則是降溫。他認為政府有責任找出事實真相，令公眾心悅誠服，否則會令仇恨加深。他又稱不會反對成立獨立調查委員會，但被問到是否支持，他則指政府需要作出衡量。對於有人以「香港人，報仇」作口號，他認為在事實還未弄清楚時，憑甚麼要報仇，認為情況令人擔憂。

新思維主席狄志遠認為，現有的機制沒有效果，政府應有更多政治智慧，成立有傳召權力的獨立調查委員會，並建議擴大委員會的公信力，例如邀請監警會前委員張達明、鄭承隆等人加入。