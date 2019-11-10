每日一片：泥頭車心急越線　私家車受累急閃

泥頭車、私家車、單車在窄路相逢，會遇上甚麼情況？昨日（9日）有網民駕駛私家車於西沙路上，遇上一群單車愛好者及一架泥頭車，泥頭車疑為爬單車頭而急急越線，事主見狀即避入前方避車處，有驚無險。

網民FanshBee Fong於Facebook群組「馬路的事討論區」發文，並上載當日影片。從短片可見，當時路面頗多車行駛，多名單車愛好者騎車沿馬路邊行，一架泥頭車為超過單車，突然越線，於對面線的事主即時轉入避車處稍作迴避，才未有釀成意外。事主怪責「成堆單車愛好者，但又唔讓其他車過」，又指泥頭車為避單車越線「又好似好啱咁」，故惟有自己避開。

短短十多秒的片段中「究竟誰錯」引起網民熱烈討論，有人認為錯在單車，「假日好似有個牌唔可以踏單車」，但隨即有人反駁「星期六唔當係（假日）」。有網民則表示單車無並排，並無問題，反倒是泥頭車「應該等機會先（越線）」，有人補充指泥頭車當時行徑危險，「令片主面臨危機。」事主其後承認錯怪單車，但亦有人表示：「其實如果冇避車處炒咗，你都冇錯，係過線嗰個錯」。