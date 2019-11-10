多個團體美孚橋底辦墟市節　吸逾40攤檔擺賣

撐基層墟市聯盟聯同30多個團體自今日(10日)至明年2月，於美孚萬事達廣場對出，即俗稱的美孚橋底以《生產X空間》為主題舉辦「香港墟市節2019-2020」，吸引逾40檔攤檔到場擺賣，當中包括手製工藝品及具香港特色的印章等。聯盟計劃主任張延表示，現時香港有約2000多萬平方米的閒置空間，期望政府未來可善用該批空間創造墟市，推動本地小型生產及社區經濟發展。

54歲的Alice擺攤9年，主要售賣有關本土文化的手工藝品。她稱擺攤是其「半職」，閒時亦會做兼職，自己因喜歡本土文化，期望透過售賣具香港地道特色的印章及貼紙，介紹鮮為人知的舊本土文化。她舉例指，當客人購買有關香港鐵閘的貼紙時，便會主動介紹鐵閘花紋、製造方式等，「不但可以從中與街坊拉近關係，亦可更貼近社區」。

居住在附近的街坊黃太恰巧發現有墟市，特意入內購買一條頸鏈。她指自己十分支持努力工作、試圖創業的人，墟市亦遠較商場有親切感，期望政府未來可以提供更多地方或簡化申請擺攤程序，給予他們更多發展機會。