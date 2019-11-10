年齡劃分粗略無新意　團體促改革深水埗遊樂場

香港的遊樂場一直被批評設施缺乏新意，又沒有針對不同年紀的兒童提供不同的設施。有見及此，深水埗區7所青少年綜合服務中心合作推動「童話遊樂場」計劃，在過去的1年半中培育了超過70名兒童成為「遊樂場規劃師」，並就康樂及文化事務署深水埗區轄下的遊樂場作出持續的觀察、體驗，並就此提出7個改善方法，希望康文署跟進，並要求候選或現任區議員承諾協助改革遊樂場。

「童話遊樂場」召集人、香港基督教服務處深東樂Teen會服務主任朱麗英女士指出，現時香港大多數設施以2至5歲及5至12歲作區分，但當中5至12歲的分齡過於粗略，而5歲幼兒與12歲高小生的興趣大相逕庭，故不應劃分為同一區設備；設施最少應分3類，供5歲或以下、6至9歲及10至12歲，以對應不同年齡層的需要。

另外，她表示應在遊樂場措施中增加設施的刺激度、加入大自然元素，並增設配套設施如水機、風扇及遮蓋之休憩地；同時增設促進社交互動、感統發展等要素的設施，如歷奇迷宮、大型攀爬架、音樂/敲擊樂設施等。

其中一名「遊樂場規劃師」、12歲的盧晉匡小朋友曾到訪多所公園，他表示自己對九龍公園的設施最為失望：「本來以為公園面積大、又有知名度，應該會很好玩，但到了才發現入面極多長者設施，針對兒童的設施只有傳統的滑梯和鞦韆，令我十分失望。」他又指自己曾在將軍澳公園玩耍，但因滑梯太窄而卡在滑梯之中，十分無奈。他批評很多公園未有設立針對較年長小朋友的遊樂設施。