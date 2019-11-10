政Whats噏：馬時亨老婆自爆　為睇書同大女鬧大交

要培養小朋友嘅閱讀興趣，有時真係要想吓辦法，好似港鐵前主席馬時亨嘅大女馬露明，就選擇出繪本，較為生動有趣，亦令小朋友容易明白故事內容，佢今日(10日)喺一間書店舉行新書發布會，但馬時亨太太王培琪就爆料，話因為睇書嘅問題同大女鬧大交喎。

話說喺馬露明5、6歲嘅時候，王培琪買咗本人人都話好嘅書畀大女睇，點知大女點都唔肯睇，為咗呢樣嘢就嗌交嘞，後來佢發現個女鍾意芭蕾舞，於是就買咗本有關芭蕾舞嘅書，大女就好有興趣攞嚟睇，而細女鍾意動物，佢都係用呢個方法吸引細女睇書。

王培琪仲話好多朋友讚某間國際學校好好，但係國際學校係好動嘅，然而大女係好靜嘅，所以就送咗大女去英國讀書，嗰度夠晒靜喇，大女果然科科攞A。

馬時亨就變身「G4」，全場𥄫實3個外孫，仲話因為咁，自己瘦咗係有原因嘅。期間，大孫話要一個耳筒，呢個廿四孝公公即刻畀錢買，氹到孫仔不知幾開心。馬時亨又爆料，話大女冇畫畫嘅天份，繪本唔係大女畫嘅。

馬露明亦承認畫畫差，繪本係一名大學生畫嘅，而呢位大學生嘅細佬妹係佢教育中心嘅第一批學生，所以就相熟，佢話繪本令小朋友較易明白內容，又透露稍後將會再推出相關繪本。佢老公劉仲恒話馬露明做手工好啲，經常同囝囝一齊做摺紙或拼貼之類嘅小手工，由於太太好環保，農曆年禮物嘅包裝紙都會收蔵，用嚟做小手工。

本身係醫生嘅劉仲恒又話，由於大仔只有7歲，而龍鳳胎都係7個月大，所以唔會畀佢哋用電子產品，平時自己返到屋企都少用，多啲同佢哋傾偈同玩。