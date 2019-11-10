政Whats噏：每周工時僅減3%　潘兆平斥政府冇諗住保障勞工

政府自2006年起推廣5天工作周，但至2018年，香港僱員嘅整體每周工作時數中位數僅縮短84分鐘，只有約3.1%。政府擱置就標準工時立法，建議喺2020年就11個指定行業制定非強制工時指引，距今不足個半月仍然冇影，立法會勞工界議員潘兆平鬧爆政府一味拖，根本冇諗住保障勞工，矛頭直指勞工及福利局局長羅致光。

根據立法會相關嘅數據顯示，雖然喺舊年香港嘅工作時數略為縮減，即每個星期工作44.3小時，當中較低技術人員工作時間一般較長，包括工藝、機器操作、服務及銷售人員、保安人員等，每周至少工作48小時，甚至60小時。香港勞工嘅工時較大部分先進地方為長，亦較國際勞工組織建議差得遠，長工時僅次新加坡。

勞工界一直要求就標準工時立法，而政府喺2013年4月成立標準工時委員會，研究有關事宜，但勞資雙方發生爭拗，勞工界嘅代表更反枱，杯葛出席委員會會議，最後委員會喺2017年1月向政府提交報告，但勞工界唔收貨，政府擱置就標準工時立法，最後喺舊年5月話會着力喺2020年為指定行業制定非強制工時指引，供僱主參考，但遲遲未見羅致光有任何行動，仲有個半月就到2020年，但依家都見唔到訂立有關指引。

潘兆平批評揀呢11個行業，本身代表性已經唔足夠，仲要指引冇法律約束，效力本身存疑，加上到現時仍然見唔到有關指引，證明政府喺呢方面完全唔積極，冇諗住改善同保障僱員，仲話唔願意做自然做唔到，質疑政府係咪喺度拖延時間。

佢又話勞工界要求每周工作44小時、超時補水1.5倍加入指引，但都係應盡快就標準工時立法，先可以根本地解決問題。

老實講，政府唔就標準工時立法，成立咗相關委員會拖拖拉拉幾年都係得個桔，之後話為11個行業嘅非強制指引亦拖得就拖，咁搞法，打工仔想有標準工時，肯定仲有排等。