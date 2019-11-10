修例風波：指專家小組成員自行發布報告　監警會表失望

監警會今晚(10日)發聲明回應指小組成員Clifford Stott發布的《進展報告》，是他的個人行動。

就監警會國際專家小組成員指監警會缺乏獨立調查能力，不足以處理近期事件的規模，監警會今晚(10日)發聲明回應，指小組成員Clifford Stott發布的《進展報告》並非專家組的公告，而是他的個人行動，且該推文並未與監警會討論，會方非常重視意見交流的自由，但相信討論必須建立在相互信任的基礎上，監警會對Clifford Stott的推文感到失望。

監警會指，Clifford Stott透過個人Twitter帳戶分享的文件確由專家組撰寫，但僅提交予主席和專家組列席成員，且已同意不會書面公布該份文件。目前，監警會委員仍未有機會閱覽《進展報告》，所以應先安排委員審視報告。

監警會稱，由於審視工作範圍的擴大和事件的複雜性，監警會將竭力在原定期內(即2020年1月初)，就審視工作發表初步報告，並希望該份報告能夠協助特區政府、警方和香港社會考慮如何前行。

由2019年6月9日至今，「活動」所衍生的「須匯報投訴」和「須知會投訴」分別共有339宗及694宗，每一宗投訴個案的調查工作均由監警會及會方120名觀察員密切監察。