政Whats噏：漢奸黎密會陳日君又攪局？

反對修訂《逃犯條例》嘅激烈衝突持續5個月，喺今日(10日)多個地區爆發衝突期間，被內地官媒狠斥係「叛國禍港四人幫」之首嘅壹傳媒黎智英(漢奸黎)又喺其何文田寓所搞密會，與會嘅包括同係「搞事四人幫」嘅天主教香港教區退休主教陳日君，另外漢奸黎嘅助手Mark Simon同兩名外籍男女亦都參與其中，唔知係咪又想攪局？

今晚7時，漢奸黎嘅私家車載住陳日君同劉勝義神父率先抵達漢奸黎寓所，私家車入咗大閘，佢哋先落車，跟住步入漢奸黎寓所。前腳入咗，後腳跟住到，漢奸黎嘅七人車抵埗，見到Mark Simon坐喺司機隔籬，而一對外籍男女就喺中排座位，3人落車後，亦步入寓所內。密會咗近兩個半鐘，即約9時25分，佢哋就分別乘車離開。

話時話，漢奸黎喺一周前、嗰日維園集會不獲發「不反對通知書」，佢亦喺寓所內密會4名民主派人士，當中包括同為「叛國禍港四人幫」、有「李漢奸」之稱嘅民主黨(白鴿黨)創黨主席李柱銘及前主席何俊仁(AV仁)，仲有喺違法佔領行動案(佔中案)被判囚8個月但獲緩刑2年嘅前主席李永達(高達)，同埋收咗漢奸黎部分秘密捐款「袋住先」9個月嘅工黨前主席李卓人，佢哋擦海鮮，傾足近3個鐘先散會，已經令人質疑係咪又再攪局？

而喺過往一段時間，但凡喺大型嘅反修例遊行前，漢奸黎都會密會民主派人士，佢不但參加遊行，更扮演總指揮，而喺今日多區爆發激烈衝突期間，局面已經好混亂，而佢仲密會陳日君等人，唔知佢哋又密斟啲乜嘢？係咪又想諗計攪亂檔？